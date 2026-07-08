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Газета.ру

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Киберсыщик Бедеров: для вербовки в шпионы целенаправленно ищут людей с проблемами

Киберсыщик Бедеров: для вербовки в шпионы целенаправленно ищут людей с проблемами

Человек, которого вербуют, никогда не будет понимать, что его используют как "одноразового шпиона". Спецслужбы сознательно используют этот эффект, чтобы снизить порог входа и минимизировать угрызения совести у исполнителя.

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