Киберсыщик Бедеров: для вербовки в шпионы целенаправленно ищут людей с проблемами

Человек, которого вербуют, никогда не будет понимать, что его используют как "одноразового шпиона". Спецслужбы сознательно используют этот эффект, чтобы снизить порог входа и минимизировать угрызения совести у исполнителя.
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