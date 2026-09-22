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Живая Кубань

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Движение поездов на юге России не восстановили полностью после схода цистерн с мазутом

Движение поездов на юге России не восстановили полностью после схода цистерн с мазутом

Движение поездов на юге России не восстановили полностью после схода цистерн с мазутомЖелезнодорожное сообщение на перегоне Двойная — Ельмут в Ростовской области начали возвращать к обычной работе.

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