Движение поездов на юге России не восстановили полностью после схода цистерн с мазутом

Движение поездов на юге России не восстановили полностью после схода цистерн с мазутомЖелезнодорожное сообщение на перегоне Двойная — Ельмут в Ростовской области начали возвращать к обычной работе.
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