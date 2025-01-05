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Джонсон: буря не помешает конгрессу США сертифицировать итоги выборов

Джонсон: буря не помешает конгрессу США сертифицировать итоги выборов

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что надвигающаяся снежная буря не помешает Конгрессу сертифицировать результаты президентских выборов в понедельник, окончательно утвердив победу Дональда Трампа.

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