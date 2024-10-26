«Муж устроился на работу мне назло!» – жалуется жена— У брата четверо детей, и после рождения второго ребенка они с женой решили, что сидеть дома в декретах будет брат, а жена его пойдет работать, – рассказывает тридцатилетняя Надежда.
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