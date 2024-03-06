Стало известно, как для русских туристов изменятся цены на отдых в Турции

Артур Мурадян выразил уверенность, что из-за санкций летний отдых в Турции может оказаться под угрозойВице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян констатировал, что Запад продолжает оказывать давление на иностранные банки из-за их сотрудничества с Россией.