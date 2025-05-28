Сногсшибательная новость: Илон Маск — гений, миллиардер, плейбой, филантроп… и почти банкрот?

Илон Маск, человек, который обещал колонизировать Марс, избавить нас от пробок с помощью подземных тоннелей и заставить нас полюбить электромобили, похоже, столкнулся с небольшой (на его масштабы) проблемой.
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