Депутат Миронов предложил выдавать молодым родителям набор необходимого для новорожденных

Депутат Госдумы Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложили выдавать молодым родителям набор предметов первой необходимости для ухода за новорожденным в первый год его жизни.
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