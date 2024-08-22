Курск как преддверие нового Стамбула

«В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так было задумано». Ф. Д. Рузвельт СВО и контрудары противника Каждый раз, когда в ведении СВО наступает явный перелом в нашу сторону, имеют место некие события, которые бьют по нашим достижениям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)