Курск как преддверие нового Стамбула

«В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так было задумано». Ф. Д. Рузвельт СВО и контрудары противника Каждый раз, когда в ведении СВО наступает явный перелом в нашу сторону, имеют место некие события, которые бьют по нашим достижениям.