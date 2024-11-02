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Царьград

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Артист хора Московского метро ушел на СВО и создал с сослуживцем ВИА «Херсонский шторм»

Артист хора Московского метро ушел на СВО и создал с сослуживцем ВИА «Херсонский шторм»

Бывший артист академического хора Московского метрополитена пошел добровольцем на специальную военную операцию (СВО), где организовал с сослуживцем вокально-инструментальный ансамбль (ВИА) под названием «Херсонский шторм».

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