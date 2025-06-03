"Тактическая победа Путина". В мире оценили итоги переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Переговоры делегаций Москвы и Киева проходили на русском языке Главным результатом состоявшегося в Стамбуле второго раунда переговоров российской и украинской делегаций стали договоренность о новом обмене пленными и оглашение меморандумов сторон.
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