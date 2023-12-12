Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области осуществляет набор кандидатов на военную службу по контракту

Сегодня сегодня служба в Пограничных органах гарантирует вам и вашей семье стабильность в материальном и социальном отношении (достойное денежное довольствие, участие в накопительной ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих), твердую уверенность в завтрашнем дне, а так же широкий перечень социальных льгот и гарантий.