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Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области осуществляет набор кандидатов на военную службу по контракту

Сегодня сегодня служба в Пограничных органах гарантирует вам и вашей семье стабильность в материальном и социальном отношении (достойное денежное довольствие, участие в накопительной ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих), твердую уверенность в завтрашнем дне, а так же широкий перечень социальных льгот и гарантий.

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