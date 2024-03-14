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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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46 очков и 9 подборов Демара Дерозана помогли «Чикаго» одержать победу над «Индианой»

46 очков и 9 подборов Демара Дерозана помогли «Чикаго» одержать победу над «Индианой»

Лучшим в составе «Буллз» стал Демар Дерозан, набравший 46 очков, 9 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок при 15 из 24 бросков с игры, 1 из 6 трехочковых и 15 из 17 штрафных.

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