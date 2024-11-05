Су-35 взяли курс на Тегеран, где их ждет подземная авиабаза

Одним из итогов саммита БРИКС+ в Казани стало развитие «иранского контракта» Последняя информация о начале поставок Ирану установочной партии российских многоцелевых истребителей поколения 4++ Су-35 была опубликована в апреле текущего года государственной телевещательной корпорацией ИРНА.
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