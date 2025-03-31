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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В США узнали о планах Зеленского на побег с Украины

Лидер Украины Владимир Зеленский может любыми способами сбежать из страны после окончания конфликта. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, отметив, что если глава США Дональд Трамп перестанет поставлять Киеву военную помощь, то Зеленскому придется податься в бега.

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