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КХЛ. «Ак Барс» в гостях у минского «Динамо», «Спартак» примет «Сочи», ЦСКА против «Северстали»

КХЛ. «Ак Барс» в гостях у минского «Динамо», «Спартак» примет «Сочи», ЦСКА против «Северстали»

«Торпедо» сыграет с «Витязем» в гостях, «Ак Барс» – с минским «Динамо», «Спартак» будет противостоять «Сочи».

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