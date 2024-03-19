Способы продвижения и проблемы цифровой медицины обсуждают на IT-конференции в Салехарде. В мероприятии, которое будет проходить два дня принимают участие представители медицинских организаций нашего региона и специалисты, отвечающие за создание и продвижение сервисов.
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