Эксперт дала совет по уходу за кошкой во время линьки

Линька — естественный процесс обновления шерстяного покрова у кошек. О том, как справиться хозяину с этим периодом и как отличить ее от заболевания, рассказала 31 августа бренд-менеджер компании Triol Александра Шикина.
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