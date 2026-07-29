Диетолог Устинова: качественный чай в пакетиках не уступает листовому

Терапевт, диетолог Елена Устинова рассказала, что качественный пакетированный чай по содержанию полезных веществ практически не уступает листовому, однако последний на практике чаще производят из более качественного сырья.
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