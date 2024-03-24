Поздняков обвинил МОК в отсутствии реакции на теракт в "Крокусе"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своем Telegram-канале остался недоволен отсутствием реакции со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) на теракт в "Крокус Сити Холле".
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