Детектив от ветеранов BioWare, геймплей Некронов в Dawn of War 4, мультиплеер Gears of War: E-Day…

Разработчики Gears of War: E-Day раскрыли подробности мультиплеерных режимов; бывшие девелоперы из BioWare, Inflexion Games и Timbre Games выпустили трейлер неонуарного детектива The Eventide; студия Snail представила фэнтези-песочницу с восточным колоритом 9 Yin Sutra: Immortal; Saber Interactive анонсировала симулятор таксиста Rideshare «Stimulator»; коллектив KING Art рассказал о фракции Некронов в свежем ролике по Warhammer 40,000: Dawn of War IV; .