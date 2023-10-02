Глава АВТОВАЗа не исключает, что цена Lada X-Cross 5 будет выше ожидаемой

Несмотря на появляющиеся слухи о возможной остановке проекта Lada X-Cross 5, глава АВТОВАЗа Максим Соколов в свежем интервью рассказал о ценах на перспективную модель, фактически подтверждая готовящийся старт продаж.
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