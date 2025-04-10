Глава СК потребовал доклад о челябинских школьниках, надругавшихся над девочкой

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин руководителю СУ СКР по Челябинской области Алексею Колбасину предоставить детальный доклад по делу о надругательстве над 12-летней школьницей с ограниченными возможностями здоровья в городе Миассе.
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