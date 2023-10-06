10 женских изобретений, которые изменили мир

Технология беспроводной связи была придумана одной из самых красивых женщин. Если в период с 1790 по 1984 год на женщин было зарегистрировано всего 1,5% патентов, то в наше время эта цифра выросла до 20%.
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