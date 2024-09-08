Дрейк поставил 210 тысяч долларов на победу Фрица в финале US Open

Рэпер Дрейк сделал крупную ставку на финал US Open между Тэйлором Фрицем и Янником Синнером. Канадский музыкант поставил 210 тысяч долларов на победу Фрица с коэффициентом 3.
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