Васил Шәйхразыев Мәскәүдә «Хәләл» продукцияне үстерү турында сөйләште

Бүген Мәскәүдә Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының Милли Шура рәисе Васил Шәйхразыев «Россия сыйфат системасы» (Роскачество) оешмасы җитәкчесе Максим Протасов белән очрашты.
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