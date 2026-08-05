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Васил Шәйхразыев Мәскәүдә «Хәләл» продукцияне үстерү турында сөйләште

Васил Шәйхразыев Мәскәүдә «Хәләл» продукцияне үстерү турында сөйләште

Бүген Мәскәүдә Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының Милли Шура рәисе Васил Шәйхразыев «Россия сыйфат системасы» (Роскачество) оешмасы җитәкчесе Максим Протасов белән очрашты.

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