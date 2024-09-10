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Мадуро назвал президента Доминиканы Абинадера вором после ареста своего самолета

Мадуро назвал президента Доминиканы Абинадера вором после ареста своего самолета

Global Look Press/IMAGO/Ton Molina Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал вором президента Доминиканы Луиса Абинадера, комментируя в ходе заседания правительства арест своего самолета американскими властями на территории республики.

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