Мадуро назвал президента Доминиканы Абинадера вором после ареста своего самолета

Global Look Press/IMAGO/Ton Molina Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал вором президента Доминиканы Луиса Абинадера, комментируя в ходе заседания правительства арест своего самолета американскими властями на территории республики.
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