Банк России поднял ключевую ставку до 19% годовых

ЦБ продолжает бороться с высокой инфляцией. Годовая инфляция в России по итогам года может превысить июльский прогнозный диапазон в 6,5-7%, поэтому, по мнению регулятора, необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики Банк России поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 19% годовых.