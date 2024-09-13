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Банк России поднял ключевую ставку до 19% годовых

Банк России поднял ключевую ставку до 19% годовых

ЦБ продолжает бороться с высокой инфляцией. Годовая инфляция в России по итогам года может превысить июльский прогнозный диапазон в 6,5-7%, поэтому, по мнению регулятора, необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики Банк России поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 19% годовых.

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