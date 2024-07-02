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Какова альтернатива? Законопроект об отмене ЕГЭ будет рассмотрен осенью

Какова альтернатива? Законопроект об отмене ЕГЭ будет рассмотрен осенью

Первое чтение законопроекта запланировано на октябрь. Как заявила первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова,  в ближайшее время депутаты рассмотрят законопроект об отмене Единого государственного экзамена.

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