Какова альтернатива? Законопроект об отмене ЕГЭ будет рассмотрен осенью

Первое чтение законопроекта запланировано на октябрь. Как заявила первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова, в ближайшее время депутаты рассмотрят законопроект об отмене Единого государственного экзамена.
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