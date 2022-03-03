Клеман о вылете «Монако» из 1/2 Кубка Франции: «Невезение, 2 автогола в последних 2 играх. Я расстроен»

Филипп Клеман прокомментировал поражение от «Нанта» (2:2, 2:4 по пен.). Главный тренер «Монако» высказался после выездного матча 1/2 финала Кубка Франции.

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