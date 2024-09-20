Гагин: резолюция ЕП об ударах по РФ попахивает объявлением войны

Принятая большинством голосов в Европейском парламенте резолюция о снятии ограничений на удары украинских войск вглубь российской территории фактически говорит о том, что это намерение стран Европы заявить о войне с РФ.
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