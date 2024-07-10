Саудиты пригрозили продать европейские облигации, если российские активы будут конфискованы

Как сообщает Bloomberg, ранее в этом году Саудовская Аравия в частном порядке намекнула, что продаст часть (или все) свои европейские долговые активы, если «Большая семерка» конфискует замороженные активы России.
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