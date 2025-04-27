Число погибших при взрыве в порту на юге Ирана возросло до 18

Количество погибших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана возросло до 18. Об этом 27 апреля сообщил глава управления чрезвычайными ситуациями при губернаторе провинции Хормозган Мехрдад Хасан-заде.
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