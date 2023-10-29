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Медведев призвал главу МИД Чехии вернуть Судетскую область Германии

Медведев призвал главу МИД Чехии вернуть Судетскую область Германии

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова главы МИД Чехии Яна Липавского о том, что помощь ЕС должна помочь вернуть Киеву Крым, заявил, что, если в Чехии хотят справедливости по нацистским лекалам, то нужно там же решить вернуть Германии Судеты.

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Комментарии
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Александр Потехин
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1 д.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Чехи будут решать чей Крым? Им то какое собачье дело до этой территории? Хотят нового переделка в Европе, так мы им его устроит, но таким щедрым как Сталин, Путин точно не будет!
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1 д.
Влас Семенюк
Может я ни очень грамоте, но моё мнение было всегда, только до границы СССР обложить всех данью, строится за их счёт.
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