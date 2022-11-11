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«Рейнджерс» разгромили «Детройт» (8:2), впервые в XXI веке забросив 6 шайб в 3-м периоде

«Рейнджерс» разгромили «Детройт» (8:2), впервые в XXI веке забросив 6 шайб в 3-м периоде

«Рейнджерс» разгромили «Детройт» (8:2), впервые в XXI веке забросив 6 шайб в 3-м периоде. Клуб из Нью-Йорка одержал победу над «Ред Уингс» в регулярном чемпионате НХЛ.

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