Комиссия по координации работы по содействии занятости работала в Ковалевском сельсовете.

24 апреля в здании Ковалевского сельисполкома состоялось очередное заседание районной постоянно действующей комиссии по координации работы по содействии занятости населения под руководством председателя комиссии, председателя райсовета депутатов Ирины Старовойтовой.
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