Внутри смоленского костела сохранилась часть витражей и фресок

В храме до сих пор хорошая акустика В сентябре завершился открытый конкурс на разработку документации и проведение противоаварийных, консервационных и реставрационных работ в Храма Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на улице Памфилова в Смоленске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии