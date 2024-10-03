Внутри смоленского костела сохранилась часть витражей и фресок

В храме до сих пор хорошая акустика В сентябре завершился открытый конкурс на разработку документации и проведение противоаварийных, консервационных и реставрационных работ в Храма Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на улице Памфилова в Смоленске.