Ночные кошмары в Киеве уже крепко «пахнут Краматорском — дымом, страхом и безнадегой» — истерит Безуглая

Это вам за WB, Ozon и НПЗ: Россия перешла к тотальному уничтожению последних украинских амбиций Радомир Маркуш Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press Массированные прилеты по столице бандерштата идут уже пятые сутки.
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ЖАЛЬ ЛЮДЕЙ. СКОРЕЕ БЫ ЭТУ НЕБРИТУЮ МАЗЕПУ УБИЛИ БЫ!
Верится с трудом...Особенно на фоне бомбежек Белгорода и Курска...
Все это конечно хорошо и правильно, но почему пропадают заявленные темы здесь? Про то что Вову дурят разные "правильные" люди... саму то ему видимо другое кино в телевизоре крутят... зачем огорчать...
в харькове в ночь на день независимости голые хохлоящеры плясали на крышах машин....где там и что бомбят...в хуеве поди так же...😡весело...и тихо
Это ,,цветочки,, ягодки впереди. Хорошо бы их оставить не только без провианта, но и без всяких товаров. Даже без прокладок. Потом Россия и Китай наводнят хохляцкий рынок и продавать все это будут за рубли. Представляете! Бортанут доллары ! Рубли и юани польются в казну!
начали бы бомбить в 22, в 23 уже нес кем было бы разговаривать... но пожалели украинцев!!! а они наших гражданских нет...
Ждал 1-2 сентября... И - ТИШИНА...
Странное дело. ПОСМОТРИТЕ РОЛИКИ ИЗ ЦЕНТРА КИЕВА! Гуляют люди, работают рынки, ломятся от товарного изобилия. Нигде никаких следов войны, разрушений.
Забыла Безухая сказать, что пуще всего говно в Куеве воняет. Обосрались, обсераются и будут обсераться свидомые!👻