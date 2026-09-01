Ночные кошмары в Киеве уже крепко «пахнут Краматорском — дымом, страхом и безнадегой» — истерит Безуглая

Это вам за WB, Ozon и НПЗ: Россия перешла к тотальному уничтожению последних украинских амбиций Радомир Маркуш Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press Массированные прилеты по столице бандерштата идут уже пятые сутки.