БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Ночные кошмары в Киеве уже крепко «пахнут Краматорском — дымом, страхом и безнадегой» — истерит Безуглая

Ночные кошмары в Киеве уже крепко «пахнут Краматорском — дымом, страхом и безнадегой» — истерит Безуглая

Это вам за WB, Ozon и НПЗ: Россия перешла к тотальному уничтожению последних украинских амбиций Радомир Маркуш Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press Массированные прилеты по столице бандерштата идут уже пятые сутки.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Lana_Borei Иванова
Lana_Borei Иванова

Это  ,,цветочки,,  ягодки впереди. Хорошо бы их оставить не только без провианта, но и без всяких  товаров. Даже без прокладок. Потом Россия и Китай наводнят хохляцкий рынок  и продавать все это будут за рубли. Представляете! Бортанут доллары ! Рубли и юани польются   в казну!

Профиль пользователя Мария
Мария

Странное дело. ПОСМОТРИТЕ РОЛИКИ ИЗ ЦЕНТРА КИЕВА! Гуляют люди, работают рынки, ломятся от товарного изобилия. Нигде никаких следов войны, разрушений.