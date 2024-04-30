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Кабмин утвердил перечень россиян, которые будут оплачивать ЖКУ без комиссии

Кабмин утвердил перечень россиян, которые будут оплачивать ЖКУ без комиссии

Правительство России утвердило перечень категорий граждан, у которых появится возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и пени за неполные и несвоевременные платежи без банковской комиссии.

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