Кабмин утвердил перечень россиян, которые будут оплачивать ЖКУ без комиссии

Правительство России утвердило перечень категорий граждан, у которых появится возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и пени за неполные и несвоевременные платежи без банковской комиссии.
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