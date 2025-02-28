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Физическая активность снижает риск деменции, инсульта и психических расстройств

Физическая активность снижает риск деменции, инсульта и психических расстройств

Исследователи из Университета Фудана провели масштабное исследование, которое показало, что люди, регулярно занимающиеся умеренной или энергичной физической активностью, значительно реже сталкиваются с деменцией, инсультом, тревогой, депрессией и нарушениями сна.

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