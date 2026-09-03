Путин назвал оптимальный возраст рождения первого ребенка в России

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума сообщил, что средний возраст женщин, решившихся на рождение первенца, составляет 29 лет.
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