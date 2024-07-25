Трамп в разговоре с Зеленским призвал закончить конфликт на Украине

Дональд Трамп в интервью Fox News раскрыл детали телефонного разговора с Владимиром Зеленским. По словам кандидата в президенты США от республиканцев, он призвал собеседника закончить конфликт на Украине и напомнил ему о том, что русские победили Наполеона и Гитлера.