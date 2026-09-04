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Нейросети точнее других ML-методов в эмуляции звёзд для астросейсмологии

Нейросети точнее других ML-методов в эмуляции звёзд для астросейсмологии

Астрономы все чаще используют эмуляторы звёздной эволюции на основе машинного обучения. Эти суррогатные модели способны быстро и точно аппроксимировать сложные симуляции, что делает их мощным инструментом для определения характеристик звёзд, иерархического вывода и синтеза звёздных популяций.

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