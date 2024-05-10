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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Булыкин сравнил «Краснодар» с «Байером»: «Все время борется, всегда на слуху, однако завоевать чемпионство не удавалось. Но там нет своего Алонсо»

«Если взять историю, то на «Байер», наверное, похож «Краснодар», который также все время борется, всегда на слуху, однако завоевать чемпионство не удавалось.

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