Банки хотят отменить отчисление страхвзносов по длинным безотзывным вкладам

Российские банки предложили полностью отменить отчисления в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) по длинным безотзывным сберегательным инструментам — долгосрочным рублевым вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в Банк России.