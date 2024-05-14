Банки хотят отменить отчисление страхвзносов по длинным безотзывным вкладам

Российские банки предложили полностью отменить отчисления в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) по длинным безотзывным сберегательным инструментам — долгосрочным рублевым вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в Банк России.
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