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Царьград

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SHOT сообщает: более 2000 русских обратились к врачам из-за клещей

SHOT сообщает: более 2000 русских обратились к врачам из-за клещей

В начале сентября более 2000 русских обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Из-за тёплой и влажной погоды, активность паразитов увеличилась, особенно опасны миниатюрные нимфы.

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