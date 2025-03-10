Российские ученые разработали новый метод для ускорения разработки противораковых препаратов

В основе метода лежит использование искусственных «плавающих» липидных мембран. Исследователи смешали фотосенсибилизаторы с липидом POPC, который содержится в оболочках живых клеток и применяется для создания искусственных мембран Статья полностью.
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