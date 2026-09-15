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На новой клюшке Овечкина заметили инициалы его покойного отца

На новой клюшке Овечкина заметили инициалы его покойного отца

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опробовал новую клюшку на неформальной тренировке команды перед сезоном НХЛ.

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