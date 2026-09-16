Бег для всех возрастов: Тверская область готовится к региональному этапу «Кросса нации»

В Тверской области пройдёт региональный этап «Кросса нации»: ожидается до 2500 участников. 26 сентября в деревне Большое Гришкино Калининского округа состоится региональный этап Всероссийского дня бега «Кросс нации».
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