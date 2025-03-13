Музыка и память: фестиваль в Москве с Гергиевым и Мацуевым с 2 июня

С 2 июня по 6 июля в московском "Зарядье" пройдет летний музыкальный фестиваль. Более 60 коллективов, включая Ильдара Абдразакова, Валерия Гергиева и Дениса Мацуева, представят оперные постановки и память о Великой Отечественной войне.