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Царьград

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Музыка и память: фестиваль в Москве с Гергиевым и Мацуевым с 2 июня

Музыка и память: фестиваль в Москве с Гергиевым и Мацуевым с 2 июня

С 2 июня по 6 июля в московском "Зарядье" пройдет летний музыкальный фестиваль. Более 60 коллективов, включая Ильдара Абдразакова, Валерия Гергиева и Дениса Мацуева, представят оперные постановки и память о Великой Отечественной войне.

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