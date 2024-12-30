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«Овечкин — русский шпион и агент КГБ». Богатырская сила русской суперзвезды восхитила Америку — это было мощно!

«Овечкин — русский шпион и агент КГБ». Богатырская сила русской суперзвезды восхитила Америку — это было мощно!

Как Ови пустили в штаб-квартиру ФБР?Вот-вот наступит 2025-й год, а Александр Овечкин гремит в Национальной хоккейной лиге не тише, чем это было 20 лет назад, когда он только начинал свою великую карьеру за океаном.

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